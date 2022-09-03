Українці цього літа масово змінювали клуби. Одним з них став ексхавбек Динамо та збірної України Роман Безус, який залишив бельгійський чемпіонат.

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31-річний футболіст перебрався на Кіпр, де виступає за чинного володаря Кубка Омонію. У другому турі чемпіонату Роман забив свій перший гол за нову команду, пише 24 канал.

Омонія приймала віцечемпіона Кіпру АЕК з Ларнаки. Цей клуб вже цього сезону насолив українцям, двічі обігравши в Лізі Європи Дніпро-1. А скоро ця команда битися з Динамо.

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Втім, Безус зміг помститись за співвітчизників. Його гол після кутового дозволив Омонії відкрити рахунок. Ба більше, Роман зробив це у дуже ефектному стилі, пробивши кіпера суперника гарматним пострілом через себе.

Відео голу Безуса:

В підсумку цей гол допоміг клубу з Нікосії здолати АЕК (3:2). Це дозволило команді набрати перші очки в чемпіонаті, оскільки в першому турі Омонія програла команді Хлорака з рахунком 0:1.

До речі. В цьому сезоні команда Безуса зіграє в групі Ліги Європи, на шляху до якої Роман з Омонією переграли Гент. Суперниками кіпріотів стануть Манчестер Юнайтед, Реал Сосьєдад та Шериф.