Українці цього літа масово змінювали клуби. Одним з них став ексхавбек Динамо та збірної України Роман Безус, який залишив бельгійський чемпіонат.
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31-річний футболіст перебрався на Кіпр, де виступає за чинного володаря Кубка Омонію. У другому турі чемпіонату Роман забив свій перший гол за нову команду, пише 24 канал.
Омонія приймала віцечемпіона Кіпру АЕК з Ларнаки. Цей клуб вже цього сезону насолив українцям, двічі обігравши в Лізі Європи Дніпро-1. А скоро ця команда битися з Динамо.
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Втім, Безус зміг помститись за співвітчизників. Його гол після кутового дозволив Омонії відкрити рахунок. Ба більше, Роман зробив це у дуже ефектному стилі, пробивши кіпера суперника гарматним пострілом через себе.
Відео голу Безуса:
В підсумку цей гол допоміг клубу з Нікосії здолати АЕК (3:2). Це дозволило команді набрати перші очки в чемпіонаті, оскільки в першому турі Омонія програла команді Хлорака з рахунком 0:1.