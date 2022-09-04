Три легионера в заявке на ЛЧ

В сезоне 2022/2023 всего одна команда представит Украину в Лиге чемпионов. Прямую путевку в турнир получил Шахтер, в прошлом сезоне окончивший на 1 месте в УПЛ.

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Соперниками дончан станут Реал, Лейпциг и Селтик. За три дня до старта в турнире "горняки" обнародовали свою заявку на турнир.

В нее вошли 27 игроков, из которых восемь прошли по списку В. Стоит отметить, что в составе дончан есть трое иностранцев – бразилец Лукас Тейлор, хорват Невен Джурасек и буркиниец Лассина Траоре.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов.

Расписание матчей Шахтера

Первый матч дончане проведут уже во вторник, 6 сентября. Подопечные Игоря Йовичевича на выезде сыграют с Лейпцигом. Календарь всех поединков Шахтера выглядит так:

6 сентября, 22:00. Лейпциг – Шахтер

14 сентября, 19:45. Шахтер – Селтик

5 октября, 22:00. Реал – Шахтер

11 октября, 22:00. Шахтер – Реал

25 октября, 22:00. Селтик – Шахтер

2 ноября, 19:45. Шахтер – Лейпциг

Шахтер – среди лидеров УПЛ

Напомним, Шахтер уже провел три тура в новом сезоне чемпионата Украины. "Горняки" сыграли в нулевую ничью с Металлистом 1925 года, а также минимально победили Кривбасс и Рух.

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Это позволяет дончанам идти на втором месте в таблице. Лидирует Заря, выигравшая три матча подряд, в том числе разгромно у Динамо.