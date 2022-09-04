Три легионера в заявке на ЛЧ
В сезоне 2022/2023 всего одна команда представит Украину в Лиге чемпионов. Прямую путевку в турнир получил Шахтер, в прошлом сезоне окончивший на 1 месте в УПЛ.
По теме Отомстил за украинцев: бывший игрок Динамо отметился крутым голом из-за себя – видео
Соперниками дончан станут Реал, Лейпциг и Селтик. За три дня до старта в турнире "горняки" обнародовали свою заявку на турнир.
В нее вошли 27 игроков, из которых восемь прошли по списку В. Стоит отметить, что в составе дончан есть трое иностранцев – бразилец Лукас Тейлор, хорват Невен Джурасек и буркиниец Лассина Траоре.
Расписание матчей Шахтера
Первый матч дончане проведут уже во вторник, 6 сентября. Подопечные Игоря Йовичевича на выезде сыграют с Лейпцигом. Календарь всех поединков Шахтера выглядит так:
6 сентября, 22:00. Лейпциг – Шахтер
14 сентября, 19:45. Шахтер – Селтик
5 октября, 22:00. Реал – Шахтер
11 октября, 22:00. Шахтер – Реал
25 октября, 22:00. Селтик – Шахтер
2 ноября, 19:45. Шахтер – Лейпциг
Шахтер – среди лидеров УПЛ
Напомним, Шахтер уже провел три тура в новом сезоне чемпионата Украины. "Горняки" сыграли в нулевую ничью с Металлистом 1925 года, а также минимально победили Кривбасс и Рух.
Читайте также Футболист сборной Украины Мудрик сделал фото на фоне портрета Степана Бандеры
Это позволяет дончанам идти на втором месте в таблице. Лидирует Заря, выигравшая три матча подряд, в том числе разгромно у Динамо.