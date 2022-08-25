25 серпня завершилось жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів сезону 2022/2023. Загалом 32 клуби дізнались своїх суперників, в тому числі і представник України Шахтар, пише 24 канал.

Як це було Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Команди розділились на 8 груп по чотири команди. Опонентами донеччан стали Реал, Лейпциг та Селтік. Склад всіх груп виглядає наступним чином:

А: Аякс, Ліверпуль, Наполі, Рейнджерс.

В: Порту, Атлетіко, Баєр, Брюгге.

С: Баварія, Барселона, Інтер, Вікторія.

D: Айнтрахт, Тоттенхем, Спортинг, Марсель.

E: Мілан, Челсі, Зальцбург, Динамо Загреб.

F: Реал, Лейпциг, Шахтар, Селтік.

G: Манчестер Сіті, Севілья, Боруссія Дортмунд, Копенгаген.

H: ПСЖ, Ювентус, Бенфіка, Маккабі Хайфа.

Переможці та віцечемпіони квартетів отримають путівки в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця, відправляться в плей-офф Ліги Європи.

Розклад матчів групового раунду Ліги чемпіонів

Через проведення ЧС-2022 взимку календар турніру буде трохи стиснутий. Всі шість турів будуть відіграні вже до початку листопада:

1 тур – 6-7 вересня

– 6-7 вересня 2 тур – 13-14 вересня

– 13-14 вересня 3 тур – 4-5 жовтня

– 4-5 жовтня 4 тур – 11-12 жовтня

– 11-12 жовтня 5 тур – 25-26 жовтня

– 25-26 жовтня 6 тур – 1-2 листопада

Яка "сумна" новина! УЄФА відсторонив російські клуби від виступів в єврокубках через початок війни проти України. Завдяки цьому Шахтар отримав пряму путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів.

Цікаві підсумки жеребкування: