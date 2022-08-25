Шахтар під час жеребкування був у третьому кошику. І під час жеребкування потрапив до групи F. При цьому потрапив туди автоматично, адже на той час в решті груп вже були команди з третього кошика.
Суперниками Шахтаря стали іспанський Реал, німецький РБ Лейпциг та шотландський Селтік.
Варто нагадати, що Реал був суперником "гірників" і минулого сезону. У підсумку мадридська команда стала переможцем Ліги чемпіонів.
Календар матчів команди буде відомий згодом. Поки відомо лише дати, коли відбудуться матчі Ліги чемпіонів.
- 1 тур: 6/7 вересня
- 2 тур: 13/14 вересня
- 3 тур: 4/5 жовтня
- 4 тур: 11/12 жовтня
- 5 тур: 25/26 жовтня
- 6 тур: 1/2 листопада