У четвер, 25 серпня, пройшло жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Серед 32-х клубів-учасників своїх суперників дізнався і номінальний чемпіон України Шахтар.
Як це було Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Також традиційно на цьому заході УЄФА визначає найкращого гравця та тренера попереднього сезону. В цей раз обидві нагороди дістались представникам мадридського Реалу, пише 24 канал.
Найкращий гравець сезону 2021/2022
Майже не було інтриги в голосуванні за найкращого гравця. Володарем нагороди став форвард Реала Карім Бензема. Разом із клубом форвард виграв торік Лігу чемпіонів, а також став найкращим бомбардиром турніру, забивши 15 голів.
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У голосуванні Карім випередив партнера по команді Тібо Куртуа та зірку Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне. ТОП-10 гравців минулого сезону за версією УЄФА виглядають наступним чином.
- Карім Бензема (Реал)
- Тібо Куртуа (Реал)
- Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)
- Роберт Левандовскі (Барселона)
- Лука Модрич (Реал)
- Садіо Мане (Баварія)
- Мохаммед Салах (Ліверпуль)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- Вінісіус Жуніор (Реал)
- Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)
Найкращий тренер сезону 2021/2022
Що стосується найкращого наставника сезону 2021/2022, то ним був визнаний коуч того ж таки Реалу Карло Анчелотті. У голосуванні італієць випередив своїх колег з АПЛ – Пепа Гвардіолу (Манчестер Сіті) та Юргена Клоппа (Ліверпуль).