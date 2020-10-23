Донецький "Шахтар" отримав солідне підсилення перед матчем чемпіонату України проти "Ворскли" та "Інтера" – в Лізі чемпіонів. Відразу декілька футболістів одужали від коронавірусу.

Як повідомляє "Шахтар" 23 жовтня, до тренувань у загальній групі вже повернулись п'ятеро футболістів.

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Хто повернувся у склад

Тарас Степаненко

Тайсон

Алан Патрік

Микола Матвієнко

Сергій Болбат.

Водночас "Шахтар" все ще не може розраховувати на декількох лідерів. Сергій Кривцов, Жуніор Мораес і Фернандо наразі працюють індивідуально.

Також окрема програма в Ісмаїлі, Євгена Коноплянки, Віктора Коваленка й Владислава Вакули.

Зазначимо, що в "Шахтарі" на коронавірус хворіло 18 людей: дев'ятеро футболістів і стільки ж працівників клубу.

Поєдинок чемпіонату України "Шахтар" – "Ворскла" відбудеться 24 жовтня. Матч 2 туру Ліги чемпіонів проти "Інтера" донеччани зіграють у Києві 27 жовтня.