"Шахтар" отримав підсилення перед грою з "Інтером": лідери одужали від коронавірусу
Донецький "Шахтар" отримав солідне підсилення перед матчем чемпіонату України проти "Ворскли" та "Інтера" – в Лізі чемпіонів. Відразу декілька футболістів одужали від коронавірусу.
Як повідомляє "Шахтар" 23 жовтня, до тренувань у загальній групі вже повернулись п'ятеро футболістів.
Рекомендуємо: Чи зуміє "Шахтар" перемогти "Ворсклу" та обійти її у турнірній таблиці УПЛ: прогноз
Хто повернувся у склад
- Тарас Степаненко
- Тайсон
- Алан Патрік
- Микола Матвієнко
- Сергій Болбат.
Водночас "Шахтар" все ще не може розраховувати на декількох лідерів. Сергій Кривцов, Жуніор Мораес і Фернандо наразі працюють індивідуально.
Також окрема програма в Ісмаїлі, Євгена Коноплянки, Віктора Коваленка й Владислава Вакули.
Зазначимо, що в "Шахтарі" на коронавірус хворіло 18 людей: дев'ятеро футболістів і стільки ж працівників клубу.