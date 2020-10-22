Донецький "Шахтар" матч проти італійського "Інтера" ві лізі чемпіонів проведе з глядачами на трибунах. Гра відбудеться 27 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський". І на неї допустять вболівальників. Відтак "Шахтар" розпочав продаж квитків на цей матч.

"Шахтар" отримав дозвіл від Міністерства охорони здоров'я пустити глядачів на стадіон. Однак можна буде заповнити лише 15% від місткості трибун НСК "Олімпійський". Для прикладу, на матч "Динамо" – "Ювентус" в лізі чемпіонів 20 жовтня МОЗ надав дозвіл на 30% заповнення трибун.

Варте уваги: "Шахтар" сенсаційно переміг на виїзді "Реал", забивши три голи: відео

Найдешевший квиток на матч "Шахтар" – "Інтер" коштує 150 гривень.

Standard: 150, 200, 300, 400, 600 та 800 гривень;

THE CLUB (снек-меню): 2000 / 2500 гривень;

THE LOUNGE (з пакетом гостинності): 7000 гривень;

Sky Box: 12000 – 17000 гривень.

Продаватиме квитки "Шахтар" буде у три етапи, починаючи з 22 жовтня. Однак у вільний продаж перепустки поступлять лише 24 жовтня.

1-й етап (22 жовтня). Придбати квитки на гру з "Інтером" можуть власники абонементів усіх сезонів (починаючи від сезону-2013/14 включно). Для них діє спеціальна знижка – 10% від вартості квитка у вільному продажу (2 квитки в руки).

2-й етап (23 жовтня). Пріоритетна нагода придбати квитки для передплатників Shakhtar Club. Кожен користувач сервісу отримає доступ до купівлі у своєму мобільному додатку.

3-й етап (від 24 жовтня). Старт вільного продажу на матч "Шахтар" – "Інтер". Придбати квитки можна на shakhtar.com або в мобільному додатку Shakhtar Tickets (Google Play та App Store).

Усі квитки – іменні. Під час проходження вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати із собою та пред’явити в разі звернення до нього працівника НСК, ФК "Шахтар" і/або правоохоронних органів документ, що посвідчує особу (таким може бути на вибір: оригінал дійсного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, дійсного посвідчення водія).

Усі особи, залучені до організації та проведення матчу, й відвідувачі мають дотримуватися всіх санітарних норм і правил. Задля безпеки всіх відвідувачів футбольного матчу кожного, хто порушуватиме санітарні заходи, та/або матиме ознаки респіраторної хвороби, та/або чия температура тіла буде вище 37,2°C, не буде допущено на стадіон або буде виведено з його території. При цьому вартість квитка не повертається.