Ще один опонент на зборах
Перший тренувальний збір Шахтаря під керівництвом Ігоря Йовічевіча відбувається у Нідерландах. Саме там "гірники" базуватимуться до 30 липня.
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Під час підготовки до нового сезону у Роттердамі донеччани зіграють три контрольні спаринги. Раніше повідомлялось, що 26 липня "гірники" зустрінуться з чемпіоном Нідерландів Аяксом.
Тепер став відомий ще один опонент. 22 липня Шахтар зіграє проти нідерландської Фортуни. Стартовий свисток судді пролунає о 18:00 за місцевим часом.
Новий сезон УПЛ повинен стартувати 23 серпня, а у єврокубках Шахтар розпочне свій шлях із групового раунду Ліги чемпіонів.
- Новоспечений наставник "гірників" Ігор Йовічевіч ставить перед командою лише найвищі завдання.
- Хорватський спеціаліст вже визначився з тренерським штабом донеччан та запевнив, що для нього честь очолити український гранд.
- Нагадаємо, що призначення офіційного оголосили 14 липня.