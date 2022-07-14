Ще один опонент на зборах

Перший тренувальний збір Шахтаря під керівництвом Ігоря Йовічевіча відбувається у Нідерландах. Саме там "гірники" базуватимуться до 30 липня.

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Під час підготовки до нового сезону у Роттердамі донеччани зіграють три контрольні спаринги. Раніше повідомлялось, що 26 липня "гірники" зустрінуться з чемпіоном Нідерландів Аяксом.

Тепер став відомий ще один опонент. 22 липня Шахтар зіграє проти нідерландської Фортуни. Стартовий свисток судді пролунає о 18:00 за місцевим часом.

Новий сезон УПЛ повинен стартувати 23 серпня, а у єврокубках Шахтар розпочне свій шлях із групового раунду Ліги чемпіонів.