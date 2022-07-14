У складі будуть не лише українці

48-річного спеціаліста вже представили команді. А сам Ігор Йовічевіч визначився із тренерським штабом, яке допомагатиме йому на чолі Шахтаря.

До теми Ігор Йовічевіч – головний тренер Шахтаря

У команді хорвата буде 5 асистентів. Серед них, як українці, так й іноземні фахівці з Іспанії.

Із голкіперами донецького клубу працювати Франциско Галан із мадридського Атлетіко та Деніель Де Кастро буде першим асистентом та тренером із фітнесу.

Ще троє помічників перебралось із Йовічевічем у Шахтар із Дніпра-1, де до цього працював хорватський наставник.

У мене в тренерському штабі двоє іспанців – це тренер воротарів Франциско Галан з Атлетіко Мадрид і Даніель Де Кастро, який є першим асистентом та фітнес-тренером. А також є троє українців, які вже працювали зі мною у Дніпрі-1 – Юрій Беньо, Андрій Ханас і Микола Шамардін як аналітик,

– розповів новоспечений тренер "гірників".