Левченко: Не знаю звідки прозвучала інформація щодо Феєнорду

У ЗМІ почала з'являтись інформація, що Миколою Матвієнком цікавляться одразу два нідерландські гранди – Аякс та Феєнорд. Євген Левченко вирішив розібратись у цих чутках.

До теми Натяк на можливий перехід: агент Матвієнка зустрівся з менеджером Аякса

Колишній футболіст збірної України розповів, що контактував з головним тренером Феєнорда. Наставник запевнив, що клуб не планує підписувати захисника Шахтаря.

Щодо інтересу зі сторони Аякса, то наразі Левченко ще не цікавився цим питанням.

Не знаю звідки прозвучала інформація щодо Феєнорду, ця інформація не відповідає дійсності. За Аяксом я ще не впізнавав, а ось за Феєнордом це просто качка. Я сьогодні розмовляв із головним тренером Феєнорда, такого немає,

– розповів Левченко.

На днях Вадим Шаблій, агент Матвієнка, зустрівся з менеджером Аякса Класом-Яном Гунтеларом.

Якщо інтерес зі сторони Аякса буде правдою, то вже 26 липня захисник "гірників" зможете себе показати в усій красі у товариському матчі проти чемпіона Нідерландів.

До слова. Контракт Матвієнка з Шахтарем розрахований до кінця червня 2025 року. За даними Transfermarkt, ціна футболіста складає 11 мільйонів євро