Ключовий футболіст Шахтаря бразилець Тайсон вже в січні зможе почати вести переговори про безкоштовний перехід в інший клуб. У легіонера Шахтаря закінчується контракт. Лідер "гірників" переконує, що поки не думає про своє майбутнє.

На пресконференції перед вирішальним матчем групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Інтером Тайсона запитали про його майбутнє.

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Який взагалі сенс це питати?

Футболіст не очікував такого незручного запитання, тому запевнив, що зосереджений на Шахтарі.

Я навіть не знаю, як відповісти. Йду я або не йду – ця тема дуже часто обговорюється. Який взагалі сенс це питати? Я зараз повністю сконцентрований на Шахтарі. Це клуб, який допомагає мені протягом багатьох років,

– сказав Тайсон.

Бразилець переконує, що відпрацює свій контракт до самого кінця.

"У мене ще 6 місяців контракту, я буду тут працювати до самого кінця. Буду точно так же намагатися і працювати з такою ж віддачею, як робив це протягом 5 років", – резюмував футболіст.

Чи покине Тайсон Шахтар