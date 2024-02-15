Поранений 14-річний уболівальник Шахтаря потрапить на матч Ліги Європи з Марселем

Донецький Шахтар організував поїздку на поєдинок Ліги Європи для свого юного уболівальника Тимофія. У 2022 році він постраждав від обстрілів російських загарбників.

У четвер, 15 лютого, донецький Шахтар зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи з французьким Марселем. "Гірників" у поєдинку очікує підтримка палких уболівальників.

До теми Шахтар – Марсель: онлайн-трансляція центрального матчу Ліги Європи

Шляхетний вчинок Шахтаря

Серед фанатів Шахтаря буде 14-річний Тимофій. У березні 2022 року внаслідок ракетного удару російських терористів хлопець отримав чисельні осколкові поранення голови, тіла та кінцівок. Завдяки благодійній організації "Фонд Ріната Ахметова" Тимофій пройшов курс лікування та реабілітації на Закарпатті.

Після відновлення "гірники" не забули свого відданого уболівальника й організували поїздку до Гамбурга на матч Ліги Європи. Напередодні поєдинку Тимофій і його мати Катерина зустрілися з капітаном Шахтаря Тарасом Степаненком, з яким зробили спільні фото. А також відвідали пресконференцію та тренування "гірників".

Поранений хлопець з Донеччини відвідає матч Шахтаря / ФК Шахтар