За даними журналістів, центральний півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко не тренувався останніми днями перед вильотом на перший матч плей-офф Ліги Європи проти Марселя. Однак йому вже знайшли заміну.
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Хто замінить Степаненка
Ймовірно, що гравець через травму пропустить єврокубкову зустріч. Очікується, що у разі проблем його замінить Дмитро Криськів.
Нагадаємо, що нещодавно Степаненко підписав новий контракт із Шахтарем. Угода розрахована до завершення сезону-2024/2025. Спочатку договір діяв до літа 2024 року.
У нинішньому сезоні єврокубків 34-річний футболіст провів усі шість матчів та зробив одну результативну передачу.
Марсель – Шахтар: головне
- У сезоні-2008/2009 Кубку УЄФА, команди Шахтар і Марсель перетиналися. "Гірники" двічі здолали французького гранда з рахунком 2:0 і 2:1 у чвертьфіналі турніру.
- Цей розіграш Кубка УЄФА став останнім у його історії і завершився тріумфом команди під керівництвом Мірчі Луческу.
- Матч між Шахтарем і Марселем відбудеться у Гамбурзі 15 лютого на арені "Фолькспаркштадіон". Початок гри заплановано на 19:45 за київським часом.