За даними журналістів, центральний півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко не тренувався останніми днями перед вильотом на перший матч плей-офф Ліги Європи проти Марселя. Однак йому вже знайшли заміну.

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Хто замінить Степаненка

Ймовірно, що гравець через травму пропустить єврокубкову зустріч. Очікується, що у разі проблем його замінить Дмитро Криськів.

Нагадаємо, що нещодавно Степаненко підписав новий контракт із Шахтарем. Угода розрахована до завершення сезону-2024/2025. Спочатку договір діяв до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні єврокубків 34-річний футболіст провів усі шість матчів та зробив одну результативну передачу.

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