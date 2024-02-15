В четверг, 15 февраля, донецкий Шахтер сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с французским Марселем. "Горняков" в поединке ожидает поддержка горячих болельщиков.
К теме Шахтер – Марсель: онлайн-трансляция центрального матча Лиги Европы: онлайн-трансляция центрального матча Лиги Европы
Благородный поступок Шахтера
Среди фанатов Шахтера будет 14-летний Тимофей. В марте 2022 года в результате ракетного удара российских террористов парень получил многочисленные осколочные ранения головы, тела и конечностей. Благодаря благотворительной организации "Фонд Рината Ахметова" Тимофей прошел курс лечения и реабилитации на Закарпатье.
После восстановления "горняки" не забыли своего преданного болельщика и организовали поездку в Гамбург на матч Лиги Европы. Накануне поединка Тимофей и его мать Екатерина встретились с капитаном Шахтера Тарасом Степаненко, с которым сделали совместные фото. А также посетили пресс-конференцию и тренировку "горняков".
Раненый парень из Донецкой области посетит матч Шахтера / ФК Шахтер
- Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Марсель состоится 15 февраля в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
- Лидер "горняков" Тарас Степаненко рискует пропустить поединок из-за повреждения. Впрочем, у дончан есть кем заменить опытного хавбека.