Шахтар і Динамо спільно поміняли газон на "Олімпійському": 3 місяці за 60 секунд – відео
22 липня 2021 , 20:28Читать новость на русском
Джерело:інстаграм ФК Шахтар
Після закінчення сезону-2020/21 Шахтар, за допомогою фахівців Динамо і агрономів стадіону, почав заміну покриття на НСК "Олімпійський".
Зазначається, що реновація газону пройшла на стадіоні вперше за 10 років. "Гірники" опублікували відео робіт на арені.
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На стадіоні була проведена стандартна процедура по оновленню газону – зріз існуючого покриття, фінішна планування профілю газону, укладання посилення і засів. Виходячи з відео, новий газон вже проріс і готовий до використання. Заміна тривала 2,5 місяця.
Як змінили газон на НСК "Олімпійський": дивіться відеоНСК "Олімпійський" – найбільший стадіон в Україні. Загальна місткість арени становить 70 050 глядачів.
Перші матчі на "Олімпійському"
- Донецький клуб першим зіграє матч на оновленому полі. Гра першого туру для "гірників" відбудеться 24 липня. Суперник – Інгулець.
- Динамо свій матч на "Олімпійському" проведе першого серпня проти новачка УПЛ Вереса.