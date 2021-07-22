Шахтар і Динамо спільно поміняли газон на "Олімпійському": 3 місяці за 60 секунд – відео

Після закінчення сезону-2020/21 Шахтар, за допомогою фахівців Динамо і агрономів стадіону, почав заміну покриття на НСК "Олімпійський".

Зазначається, що реновація газону пройшла на стадіоні вперше за 10 років. "Гірники" опублікували відео робіт на арені.

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На стадіоні була проведена стандартна процедура по оновленню газону – зріз існуючого покриття, фінішна планування профілю газону, укладання посилення і засів. Виходячи з відео, новий газон вже проріс і готовий до використання. Заміна тривала 2,5 місяця.

Як змінили газон на НСК "Олімпійський": дивіться відео

Перші матчі на "Олімпійському"

Донецький клуб першим зіграє матч на оновленому полі. Гра першого туру для "гірників" відбудеться 24 липня. Суперник – Інгулець.

Динамо свій матч на "Олімпійському" проведе першого серпня проти новачка УПЛ Вереса.

– найбільший стадіон в Україні. Загальна місткість арени становить 70 050 глядачів.