У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між "Базелем" та "Айнтрахтом" 6 серпня визначився суперник, який зіграє проти "Шахтаря" у чвертьфіналі турніру. Путівку до наступного раунду здобув "Базель".

Базель – Айнтрахт 1:0

Гол: Фрай, 88

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Переможець протистояння був на 99% визначений ще в лютому, коли "Базель" розгромив "орлів" з рахунком 3:0, пише 24 канал. У матчі-відповіді перед "Айнтрахтом" стояло складне завдання, яке німці не поспішали розв'язувати.

Увесь перший тайм гості контролювали м'яч, але користі від цього не було практично ніякої. Натомість відкрити рахунок у грі на 25 хвилині міг "Базель".

Відмер замкнув простріл і одним дотиком спрямував м'яч у ствір воріт. "Айнтрахт" героїчно врятував голкіпер Кевін Трапп.

Через хвилину Відмер знову загрожував володінню Траппа, але той в чергове був на висоті. Грамотна оборона "Базеля" упродовж першого тайму не залишила шансів нападникам "Айнтрахта" жодних шансів.

По перерві Відмер мав ще одну нагоду відкрити рахунок у грі. Гравець "Базеля" вийшов віч-на-віч з голкіпером, проте Трапп відбив м'яч. Свій момент на 54 хвилині мав Да Коста.

Футболіст завдав удару з гострого кута, але не влучив у ворота. На 85 хвилині перемогу "Базелю" міг принести Кампо, але він з близької відстані не прошив Траппа.

Та все ж німецький голкіпер не зміг відстояти на нуль. Фрай на 88 хвилині спокійно обіграв голкіпера та покотив м'яч у порожні ворота. Перемога "Базеля" з рахунком 1:0.

Матч чвертьфіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Базель" відбудеться 11 серпня.

Базель – Айнтрахт відеоогляд