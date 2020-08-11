У понеділок, 10 серпня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2019/2020. Визначилися перші два півфіналісти та потенційний суперник донецького "Шахтаря".

Першими у півфінал Ліги Європи пробилися англійський "Манчестер Юнайтед" та італійський "Інтер". Про це повідомляє 24 канал.

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Інтер – Баєр 2:1

Голи: Барелла, 15, Лукаку, 21 – Хаверц, 25

Міланський "Інтер" став першим півфіналістом Ліги Європи. Італійський клуб у чвертьфіналі здолав німецький "Баєр".

У першому таймі італійці відзначилися двома голами. Результативними ударами відзначилися Барелла та Лукаку.

"Баєр" відповів тільки точним ударом Хаверца. У підсумку переконлива перемога "Інтера", який у півфіналі зіграє з переможцем пари "Шахтар" – "Базель".

Інтер – Баєр відеоогляд

Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0

Голи: Фернандеш, 95 (п)

"Манчестер Юнайтед" виборов місце у півфіналі у складному матчі з данським "Копенгагеном". Двічі голи МЮ були скасовані через офсайд.

Перемогу англійцям у додатковий час приніс Бруну Фернандеш. Португальський хавбек реалізував пенальті.

Манчестер Юнайтед – Копенгаген відеоогляд