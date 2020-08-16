Український півзахисник Євген Шахов, який швидше за все покине "Лечче", може залишитись у італійському чемпіонаті. У послугах футболіста серйозно зацікавлений новачок Серії А "Кротоне".

Клуб вивчає можливості придбання українця. Про можливий трансфер повідомляє Gianlucadimarzio.

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Як повідомлялось раніше, керівництво "Лечче" має намір розпрощатись із українським півзахисником через високу зарплату. Але контракт футболіста розрахований ще на один рік.

Додамо, що клуб показав невдалі результати цього сезону та понизився у класі, опустившись у Серію В. тож у команді очікується масова кадрова чистка.

"Кротоне" ж минулий сезон у Серії B завершив на 2-му місці та виборов путівку у елітний дивізіон.

Що відомо про "Кротоне"

Клуб засновано в 1923 році. Перший трофей команда завоювала ще у сезоні 1958/59. Значну кількість своїх нагород "Кротоне" здобув у 1980/90 роках. Клуб два рази був банкрутом. У сезоні 2014/15 був близький до вильоту, але залишився у Серії В.

Кар'єра Шахова у "Лечче"

Влітку 2019 року Шахов відмовився від подовження контракту з ПАОКом, натомість на правах вільного агента уклав контракт з італійським "Лечче".

У 33 турі італійського чемпіонату відзначився дебютним голом у матчі проти "Фіорентини". На 88-й хвилині він в один дотик вдало замкнув простріл з флангу.

Всього у активі українця у складі "Лечче" 24 поєдинки, 1 забитий м'яч та три асисти у сезоні 2019/20.