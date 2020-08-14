Український півзахисник "Лечче" Євген Шахов швидше розпочне новий сезон у новій команді. Керівництво клубу остаточно вирішило розпрощатись із українцем.

Сторони хочуть розірвати контракт за взаємною згодою. Про це повідомляє Calcio Lecce.

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У пошуках клубу

Цього сезону "Лечче" вилетів із Серії А. Цей сезон став першим із 2012 року, коли "Лечче" зумів повернулося до елітного італійського дивізіону. Як виявилось, що ненадовго.

Тому на команду швидше за все чекає кадрова чистка, українець Шахов також припадає у цей список футболістів.

За інформацією видання, клуб вже у пошуках нового клубу для кар'єри Євгена. Угода українця розрахована ще на 1 рік.

Кар'єра Шахова у "Лечче"

Влітку 2019 року Шахов відмовився від подовження контракту з ПАОКом, натомість на правах вільного агента уклав контракт з італійським "Лечче".

У 33 турі італійського чемпіонату відзначився дебютним голом у матчі проти "Фіорентини". На 88-й хвилині він в один дотик вдало замкнув простріл з флангу.

Всього у активі українця у складі "Лечче" 24 поєдинки, 1 забитий м'яч та три асисти у сезоні 2019/20.