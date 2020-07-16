Український півзахисник "Лечче" Євген Шахов відзначився дебютним голом у Серії А. Але він не допоміг команді уникнути розгромної поразки.

У рамках 33 туру Серії А "Лечче" на власному полі приймав "Фіорентину", пише 24 канал.

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Дебютний гол

Українець Шахов вийшов на заміну на 72-й хвилині зустрічі, коли його команда вже "горіла" з рахунком 0:3. Українець був не згодний із таких ходом подій та розмочив ворота суперника.

"Фіалки" дуже сильно провели першу частину матчу і до трьох забитих м'ячів Пульгар ще не реалізував пенальті.

На 88-й хвилині український півзахисник записав до свого активу перший гол за свою команду в офіційному матчі. Він в один дотик вдало замкнув простріл з флангу – 1:3.

Завдяки цій перемозі "Фіорентина" піднялася на 13-е місце, а "Лечче" залишається в зоні вильоту на 18-й позиції із 29 очками.

Загалом Шахов провів 21 матч в чемпіонаті Італії. Раніше в його активі було лише 3 асисти.

Огляд матчу Лечче – Фіорентина

Додамо, що влітку 2019 року Шахов відмовився від подовження контракту з ПАОКом, тому на правах вільного агента уклав контракт з італійським "Лечче", яке уперше з 2012 року повернулося до елітного італійського дивізіону.