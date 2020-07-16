Шахов відзначився дебютним голом у Серії А, але зазнав розгромної поразки: відео
Український півзахисник "Лечче" Євген Шахов відзначився дебютним голом у Серії А. Але він не допоміг команді уникнути розгромної поразки.
У рамках 33 туру Серії А "Лечче" на власному полі приймав "Фіорентину", пише 24 канал.
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Дебютний гол
Українець Шахов вийшов на заміну на 72-й хвилині зустрічі, коли його команда вже "горіла" з рахунком 0:3. Українець був не згодний із таких ходом подій та розмочив ворота суперника.
"Фіалки" дуже сильно провели першу частину матчу і до трьох забитих м'ячів Пульгар ще не реалізував пенальті.
На 88-й хвилині український півзахисник записав до свого активу перший гол за свою команду в офіційному матчі. Він в один дотик вдало замкнув простріл з флангу – 1:3.
Завдяки цій перемозі "Фіорентина" піднялася на 13-е місце, а "Лечче" залишається в зоні вильоту на 18-й позиції із 29 очками.
Загалом Шахов провів 21 матч в чемпіонаті Італії. Раніше в його активі було лише 3 асисти.
Огляд матчу Лечче – Фіорентина