Украинский полузащитник Евгений Шахов, который скорее всего покинет "Лечче", может остаться в итальянском чемпионате. В услугах футболиста серьезно заинтересован новичок Серии А "Кротоне".

Клуб изучает возможности приобретения украинца. О возможном трансфере сообщает Gianlucadimarzio.

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Как сообщалось ранее, руководство "Лечче" намерено распрощаться с украинским полузащитником из-за высокой зарплаты. Но контракт футболиста рассчитан еще на один год.

Добавим, что клуб показал неудачные результаты этого сезона и понизился в классе, опустившись в Серию В. Поэтому в команде ожидается массовая кадровая чистка.

"Кротоне" же прошлый сезон в Серии B завершил на 2-м месте и завоевал путевку в элитный дивизион.

Что известно о " Кротоне"

Клуб основан в 1923 году. Первый трофей команда завоевала в сезоне 1958/59. Значительное количество своих наград "Кротоне" получил в 1980/90 годах. Клуб два раза был банкротом. В сезоне 2014/15 был близок к вылету, но остался в Серии В.

Карьера Шахова в "Лечче"

Летом 2019 года Шахов отказался от продления контракта с ПАОКом, зато на правах свободного агента заключил контракт с итальянским "Лечче".

В 33 туре итальянского чемпионата отметился дебютным голом в матче против "Фиорентины". На 88-й минуте он в одно касание удачно замкнул прострел с фланга.

Всего в активе украинца в составе "Лечче" 24 матча, 1 забитый мяч и три асиста в сезоне 2019/20.