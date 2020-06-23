У мене просто немає вибору – я повинна їздити в Росію, – українська шахістка Музичук
Титулована українська шахістка Анна Музичук вкотре розповіла, що вимушена їздити на змагання у Росію. На території РФ проводяться турніри найвищого рівня.
В інтерв'ю Tribuna.com 30-річна Музичук пояснила, чому не може пропускати змагання у Росії.
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Чому турніри проходять у проблемних країнах
ФІДЕ (міжнародна організація шахістів) проводить змагання у країнах, де є проблеми з демократією. Наприклад, Саудівській Аравії, Ірані та Росії.
В Ірані та Саудівській Аравії провели тільки по одному великого турніру. Що стосується Росії, то там проводяться змагання найвищого рівня. Важко змінити цю ситуацію,
– сказала Анна.
Вона додала, що серед причин може бути те, що президент ФІДЕ – росіянин Аркадій Дворкович.
"А в Росії на державному рівні дуже велика підтримка шахів, туди вливають купу грошей", – зазначила українка.
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У 2017 році чемпіон світу з стокліткових шашок, українець Юрій Анікєєв був відсторонений Міжнародною федерацією шашок (IDF) від змагань на 3 роки "за порушення етичного кодексу федерації".
Українець розповідав, що точних причин дискваліфікації йому ніхто не назвав. Та, за його словами, у неформальних бесідах йшлося про невдоволення його висловлюваннями про політику і тим фактом, що Анікєєв виступає на офіційних турнірах у вишиванці.
Анна Музичук каже, що не мала таких проблем під час виступу у Росії.
"У мене ніколи не було проблем в цьому плані. До мене в Росії нормально ставилися", – сказала українка.
Також Анна пояснила, що вимушена їздити у Росію, адже відмова від турнірів високого рівня може поставити хрест на її амбіціях.
Я давала велике інтерв'ю на цю тему, де пояснювала свою точку зору і позицію. У мене просто немає вибору. Я повинна їздити в Росію на офіційні змагання. Якщо я не беру участь в основних змаганнях, то просто потрібно закінчувати кар'єру,
– заявили Музичук.