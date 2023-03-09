Шахтар вийшов вперед наприкінці зустрічі з Феєнордом у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. "Кроти" увесь матч вичікували на свій забитий м'яч, пише 24 канал.

Варте уваги Зінченко ледь не відібрав гол у Арсенала: українець спровокував масову штовханину – відео

На 78-ій хвилині матчу замучений український колектив атаками "південного клуба" таки зміг знайти свій момент. Автором курйозного голу став Ярослав Ракіцький, який у мунилому матчі Шахтаря відзначився феноменальним голом. Цього разу український захисник забив дотепний гол у ворота суперника. Після подачі з кутового Ярослав Ракіцький спиною перевів "шкіряного" у дальній кут воріт суперника.

Відео курйозного м'яча: