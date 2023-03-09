На плечі 41-річного наставника випав складний випадок. Руслан Ротань, попри тренерство в Олександрії та молодіжній збірній України, ще й став виконувачем обов'язків тренер у головній команді країни.
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Ротань виведе "синьо-жовтих" на гру відбору на Євро-2024 проти Англії. Руслан Петрович висловив свою думку про молодь, яка вже себе проявляє у національній команді України.
Ротань виділив трьох гравців, які, на його думку, зможуть зарекомендувати себе за кордоном. так вийшло, що це тріо повністю складається із футболістів донецького Шахтаря. Хоча наставник до останнього не хотів конкретизувати імені гравців.
Серед цієї когорти талановитих українських футболістів Ротань виділив голкіпера Анатолія Трубіна та півзахисників Артема Бондаренка, Георгія Судакова. Усі троє є гравцями основи донеччан.
Цікаво, що виконувач обов'язків головного тренера збірної України не включив у цю трійку жодного гравця Динамо або рідного для нього клубу з Дніпра.
Нагадаємо, що контракт Ротаня з головною командою країни розрахований до кінця червня 2023 року. Усі надіються, що до цього часу вдасться домовитись про співпрацю з Сергієм Ребровим, який ще має угоду з Аль-Айном. Сергій Станіславович не приховує свого бажання очолити національну команду України.
Що відомо про виділених Ротанем футболістів Шахтаря
- Розпочнемось з голкіпера Анатолія Трубіна. 21-річний воротар є вихованцем Шахтаря, за головну команду якого почав грати з січня 2020 року. За цей час провів у футболці "гірників" 78 матчів, у яких пропустив 79 голів та у 31 поєдинках зіграв на нуль. Трубін має контракт із донеччанами до кінця червня 2024 року, а його трансферна вартість складає 10 мільйонів євро. Але Шахтар захоче за свого лідера значно більше. Тим паче, що на Анатолія претендують такі клуби, як Ювентус.
- Георгій Судаков теж є вихованцем донецького клубу, з яким має контракт до кінця 2026 року. Його вартість оцінюють у 6 мільйонів євро, але це тільки початок. За дорослу команду Шахтаря грає з січня 2021 року, з того часу провів за донеччан 51 матч – 7 голів та 8 асистів.
- Щодо Бондаренка, то Артем теж, як Трубін та Судаков, є вихованцем Шахтаря, з яким має угоду до кінця 2025 року. Його трансфер оцінюють у 4 мільйони євро. У футболці "гірників" провів 36 поєдинків (4 м'ячі та 3 результативні передачі). До головної команди донеччан вперше доєднався у лютому 2020-го, а потім поїхав в оренду у Маріуполь. Після чого 30 червня 2021 року повернувся у донецький клуб та грав за основу.