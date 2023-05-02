Пошили захист у дурні: як Циганков відзначився асистом у грі проти переможця Ліги Європи – відео

Жирона оформила чергову сенсацію у Ла Лізі. Каталонський колектив разом із Віктором Циганковим обіграв на виїзді Севілью.

Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони та був активним в атакувальній стадії гостей. Однак рахунок у матчі відкрив аж ніяк не колишній футболіст Динамо. На 23-й хвилині голом відзначився Хуанпе, а каталонці повели у на табло 0:1, повідомляє 24 Канал.

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Результативна дія Циганкова

На старті другого тайму Жирона подвоїла свою перевагу, але цього разу не без участі у гольовій атаці Циганкова. Все розпочалось із того, що Рікельме потужним ударом перевірив на міцність перекладину воріт Севільї.

М'яч відлетів у боротьбу на другому поверсі, але захист господарів знову зіграв не надійно. Після чого м'яч опинився у ногах Циганкова, Віктор не став бити, а віддав під удар Кастельяносу, який подвоїв перевагу Жирони – 0:2.

Правий вінгер із України відзначився четвертим асистом у 13-ти зіграних матчах у футболці каталонського клубу. Також в активі Циганкова три голи.

Нагадаємо! Циганков перебрався у Жирону 17 січня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2027 року. Від того часу провів за новий клуб вже 13 поєдинків. Віктор став першим українцем, який оформив дубль у Ла Лізі. Історичне досягнення Циганков зробив у матчі проти Райо Вальєкано. Іспанська преса називає Віктора "ураганом". Від наступного продажу українця Жирона хоче отримати не менше 20 мільйонів євро.

Відзначимо, що Жирона більше не забивала, але й не пропустила. У підсумку – 0:2, несподівана виїзна перемога клубу українця.

Жирона після перемоги йде на 8-му місці у Ла Лізі, маючи у своєму доробку 44 бали. Стільки ж у дев'ятої Осасуни. До Атлетік Більбао відставання у 3 очки після 32-х турів іспанської першості.

Севілья з 41 пунктом посідає 11-ту позицію.

Відеоогляд матчу (асист Циганкова з 2:54)