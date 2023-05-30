Фінал Ліги Європи-2023: де дивитись матч Севілья – Рома в Україні

Вже скоро визначиться володар другого за значущістю єврокубка у цьому сезоні. Переможець пари отримає пряму путівку в Лігу чемпіонів 2023-2024.

У середу, 31 травня, відбудеться фінал Ліги Європи-2023. У вирішальному матчі в Будапешті зіграють італійська Рома та іспанська Севілья, пише 24 канал.

До теми Севілья та Рома зіграють у фіналі Ліги Європи: які унікальні досягнення можуть їм підкоритися

В Україні зустріч буде показана в прямій трансляції. Де дивитись матч Севілья – Рома онлайн? Фінал Ліги Європи буде показаний на платформі Megogo, а також Volia TV.

Також текстова онлайн-трансляція матчу Севілья – Рома буде доступна на сайті 24 каналу. Початок – 31 травня о 22:00 за київським часом.

Севілья – "королева" Ліги Європи

Для Севільї це буде вже сьомий фінал Кубка УЄФА / Ліги Європи в історії. У всіх шести минулих "нервьоненсе" незмінно перемагали, що робить їх рекордсменом цього турніру:

Кубок УЄФА-2006 . Севілья – Мідлсбро 4:0

. Севілья – Мідлсбро 4:0 Кубок УЄФА-2007 . Севілья – Еспаньол 2:2 (пен. 3:1)

. Севілья – Еспаньол 2:2 (пен. 3:1) Ліга Європи-2014 . Севілья – Бенфіка 0:0 (пен. 4:2)

. Севілья – Бенфіка 0:0 (пен. 4:2) Ліга Європи-2015 . Севілья – Дніпро 3:2

. Севілья – Дніпро 3:2 Ліга Європи-2016 . Севілья – Ліверпуль 3:1

. Севілья – Ліверпуль 3:1 Ліга Європи-2020. Севілья – Інтер 3:2

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Іспанці розпочинали свій шлях євросезоні з Ліги чемпіонів, але у групі посіли лише третє місце (позаду МанСіті та Боруссії та попереду Копенгагена). Вже у ЛЄ "нервьоненсе" залишили за бортом турніру ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед та Ювентус.

Непереможний Моуріньо

У свою чергу Рома починала саме з Ліги Європи на правах переможця Ліги конференцій минулого сезону. У групі підопічні Моуріньо посіли другу сходинку, поступившись Бетісу та випередивши Лудогорець та ХІК.

У плей-офф "вовки" вибили Зальцбург, Реал Сосьєдад, Феєнорд та Баєр. Для Роми це буде лише другий фінал Кубка УЄФА \ Ліги Європи в історії. У 1991-му римляни програли у фіналі Інтеру – 0:2, 1:0.

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До речі, для Жозе Моуріньо це буде вже шостий єврофінал в кар'єрі. Португалець поки непереможний у вирішальних іграх. На його рахунку п'ять тріумфів у різних турнірах:

Кубок УЄФА-2003 . Порту – Селтік 3:2

. Порту – Селтік 3:2 Ліга чемпіонів-2004 . Порту – Монако 3:0

. Порту – Монако 3:0 Ліга чемпіонів-2010 . Інтер – Баварія 2:0

. Інтер – Баварія 2:0 Ліга Європи-2017 . Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0

. Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0 Ліга конференцій-2022. Рома – Феєнорд 1:0

Цікавий факт. Рома та Севілья зіграли між собою чотири матчі, але три з них були товариськими. Перевагу мають іспанці – дві перемоги проти однієї у римлян при одній нічиїй. Саме Севілья і виграла єдиний офіційний поєдинок. В 1/8 фіналу Ліги Європи 2019-2020 підопічні Лопетегі взяли гору з рахунком 2:0.