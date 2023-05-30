В среду 31 мая состоится финал Лиги Европы-2023. В решающем матче в Будапеште сыграют итальянская Рома и испанская Севилья, пишет 24 канал.
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В Украине встреча будет показана в прямой трансляции. Где смотреть матч Севилья – Рома онлайн? Финал Лиги Европы будет показан на платформе Megogo, а также Volia TV.
Также текстовая онлайн-трансляция матча Севилья – Рома будет доступна на сайте 24 канала. Начало – 31 мая в 22:00 по Киеву.
Севилья – "королева" Лиги Европы
Для Севильи это будет уже седьмой финал Кубка УЕФА/Лиги Европы в истории. Во всех шести прошлых "нервьоненсе" неизменно побеждали, что делает их рекордсменом этого турнира:
- Кубок УЕФА-2006. Севилья – Мидлсбро 4:0
- Кубок УЕФА-2007. Севилья – Эспаньол 2:2 (пен. 3:1)
- Лига Европы-2014. Севилья – Бенфика 0:0 (пен. 4:2)
- Лига Европы-2015. Севилья – Днепр 3:2
- Лига Европы-2016. Севилья – Ливерпуль 3:1
- Лига Европы-2020. Севилья – Интер 3:2
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Испанцы начинали свой путь в евросезоне из Лиги чемпионов, но в группе заняли лишь третье место (сзади МанСити и Боруссии и впереди Копенгагена). Уже в ЛЕ "нервененсе" оставили за бортом турнира ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед и Ювентус.
Непобедимый Моуриньо
В свою очередь, Рома начинала именно с Лиги Европы на правах победителя Лиги конференций прошлого сезона. В группе подопечные Моуриньо заняли второе место, уступив Бетису и опередив Лудогорец и ХИК.
В плей-офф "волки" выбили Зальцбург, Реал Сосьедад, Фейенорд и Байер. Для Ромы это будет только второй финал Кубка УЕФА Лиги Европы в истории. В 1991-м римляне проиграли в финале Интера – 0:2, 1:0.
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К слову, для Жозе Моуриньо это будет уже шестой еврофинал в карьере. Португалец пока непобедим в решающих играх. На его счету пять триумфов в разных турнирах:
- Кубок УЕФА-2003. Порту – Селтик 3:2
- Лига чемпионов-2004. Порту – Монако 3:0
- Лига чемпионов-2010. Интер – Бавария 2:0
- Лига Европы-2017. Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0
- Лига конференций-2022. Рома – Фейеноорд 1:0