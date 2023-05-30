У середу, 31 травня, відбудеться фінал Ліги Європи-2023. У вирішальному матчі в Будапешті зіграють італійська Рома та іспанська Севілья, пише 24 канал.
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В Україні зустріч буде показана в прямій трансляції. Де дивитись матч Севілья – Рома онлайн? Фінал Ліги Європи буде показаний на платформі Megogo, а також Volia TV.
Також текстова онлайн-трансляція матчу Севілья – Рома буде доступна на сайті 24 каналу. Початок – 31 травня о 22:00 за київським часом.
Севілья – "королева" Ліги Європи
Для Севільї це буде вже сьомий фінал Кубка УЄФА / Ліги Європи в історії. У всіх шести минулих "нервьоненсе" незмінно перемагали, що робить їх рекордсменом цього турніру:
- Кубок УЄФА-2006. Севілья – Мідлсбро 4:0
- Кубок УЄФА-2007. Севілья – Еспаньол 2:2 (пен. 3:1)
- Ліга Європи-2014. Севілья – Бенфіка 0:0 (пен. 4:2)
- Ліга Європи-2015. Севілья – Дніпро 3:2
- Ліга Європи-2016. Севілья – Ліверпуль 3:1
- Ліга Європи-2020. Севілья – Інтер 3:2
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Іспанці розпочинали свій шлях євросезоні з Ліги чемпіонів, але у групі посіли лише третє місце (позаду МанСіті та Боруссії та попереду Копенгагена). Вже у ЛЄ "нервьоненсе" залишили за бортом турніру ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед та Ювентус.
Непереможний Моуріньо
У свою чергу Рома починала саме з Ліги Європи на правах переможця Ліги конференцій минулого сезону. У групі підопічні Моуріньо посіли другу сходинку, поступившись Бетісу та випередивши Лудогорець та ХІК.
У плей-офф "вовки" вибили Зальцбург, Реал Сосьєдад, Феєнорд та Баєр. Для Роми це буде лише другий фінал Кубка УЄФА \ Ліги Європи в історії. У 1991-му римляни програли у фіналі Інтеру – 0:2, 1:0.
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До речі, для Жозе Моуріньо це буде вже шостий єврофінал в кар'єрі. Португалець поки непереможний у вирішальних іграх. На його рахунку п'ять тріумфів у різних турнірах:
- Кубок УЄФА-2003. Порту – Селтік 3:2
- Ліга чемпіонів-2004. Порту – Монако 3:0
- Ліга чемпіонів-2010. Інтер – Баварія 2:0
- Ліга Європи-2017. Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0
- Ліга конференцій-2022. Рома – Феєнорд 1:0