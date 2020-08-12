11 серпня "Вулверхемптон" зустрічався з іспанською "Севільєю" у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Гості завдяки голу Окампоса вийшли у півфінал Ліги Європи.

Вулверхемптон – Севілья 0:1

Гол: Окампос, 88

Нереалізований пенальті: Хіменес, 13 ("Вулверхемптон")

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Невикористана перевага

Обидві команди активно розпочали останній чвертьфінальний матч Ліги Європи, повідомляє 24 канал.

Хіменес спромігся випередити суперника та прострілив у штрафний майданчик, де один із його партнерів по команді пробив головою. Але удар виявився легкою здобиччю для голкіпера.

Вже на 12-й хвилині гравець гостей порушив правила, завдавши удару не по м'ячу, а по ногах суперника. Одинадцятиметровий удар призначив головний арбітр на користь команди "Вулверхемптона". Але рефері не був на 100% переконаний, що прийняв правильне рішення, і вирішив звернутись за допомогою до ВАР.

Переглянувши повтор, він все-таки вирішив не змінювати свою думку – пенальті.

До позначки підійшов все той же активний Хіменес, але змарнував 100-відсоткову нагоду відкрити рахунок. Він спробував відправити м'яч у сітку по центру воріт, але Боно виконав сейв.

У середині першого тайму Окампос отримав чудову нагоду забити. Гравець пробив з межі штрафного майданчика, але м'яч просвистів повз стійку воріт.

Хордан вийшов на вдалу позицію для удару, виборов трохи вільного простору та з далекої відстані пробив низом по центру воріт. Непогана спроба, але Руй Патрісіу здійснив бездоганний сейв.

Рятівник Окампос

Сусо пробив з дуже перспективної позиції з-за меж штрафного майданчика, але удар самовіддано заблокував захисник.

Юссеф Ен Несірі з "Севільї" рухався з м'ячем назустріч голкіперу та завдав удару зблизька, але Патрісіу знову зіграв чудово, розгадавши задум суперника.

Банега пробив під поперечину, виконуючи штрафний з межі карного майданчика, але Руй Патрісіу видав надзвичайний сейв і не дозволив йому забити.

Ен Несірі здійснив непоганий ривок у центр штрафного майданчика та потужно пробив головою, замкнувши подачу з кутового, але м'яч пролетів над поперечиною.

За дві хвилини до кінця основного часу "Севілья" таки вийшла вперед у рахунку.

Адресатом гарної навісної передачі в штрафний майданчик, яку виконав Банега, став Окампос. Після його удару головою зблизька Руй Патрісіу лише поглядом провів м'яч у нижній кут воріт – 0:1.

Цей гол став перший та вирішальним у зустрічі. "Севілья" виходить в 1/2 фіналу Ліги Європи. Тепер на іспанську команду чекає складне протистояння проти МЮ.