Севілья – Атлетіко: де дивитися онлайн матч Ла Ліги

Севілья та мадридський Атлетіко зустрінуться у неділю, 4 квітня, у рамках 29 туру іспанської Ла Ліги. Переглянути матч іспанських грандів можна в Україні.

Матч чемпіонату Іспанії між Севільєю та Атлетіко відбудеться на "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан". Гра розпочнеться о 22:00.

До слова Тест на чемпіонство: прогноз на матч Севілья – Атлетіко

Де дивитися матч Севілья – Атлетіко

Трансляція матчу Севілья – Атлетіко в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем