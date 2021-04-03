Лідер Ла Ліги мадридський Атлетіко на шляху до потенційного чемпіонства пройде випробовування Севільєю. Команди зустрінуться 4 квітня у рамках 29 туру Ла Ліги.

Усі команди Ла Ліги відіграли 28 турів. За їх підсумками Атлетіко лідирує та випереджає Барселону на 4 очки. Ще 6 очок "матрацники" виграють у Реала.

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Кожна осічка Атлетіко йде на користь що Барселоні, що Реалу. Перед командою Дієго Сімеоне стоїть непросте завдання у вигляді Севільї.

Хоча у севільців відчутний спад, однак підопічні Хулена Лопетегі спробують завадити гостям з Мадрида взяти 3 очки.

На користь Севільї говорить те, що команда комфортно почувається на 4 сходинці. У боротьбу за чемпіонство севільці навряд чи втрутяться, а найближчі переслідувачі програють хлопцям Лопетегі аж 10 очок.

Севілья – Атлетіко: прогноз Favbet

Букмекери вважають, що у Севільї та Атлетіко майже рівні шанси на перемогу. Звитягу господарів поля оцінюють коефіцієнтом 2,85. Водночас на перемогу Атлетіко коефіцієнт 2,83. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,05.

Що цікаво, на подвійний шанс Севільї та Атлетіко у Favbet дають ідентичний коефіцієнт 1,42.

Тільки один з 5 попередніх матчів між командами завершився перемогою. На початку 2021 року Атлетіко відсвяткував домашню перемогу (2:0). Інші 4 поєдинки завершувалися нічиєю. Проти Севільї говорить серія з трьох домашніх матчів без перемог над "матрацниками".

Також у протистоянні Севільї з Атлетіко простежується результативність. Команди забивають мінімум два голи за гру. Коефіцієнт 1,96 на тотал більше 2. Можна спробувати ризикнути й зробити ставку на тотал більше 2.5, який оцінений коефіцієнтом 2,61.

Поєдинок цікавий зустріччю одних з найкращих нападників Ла Ліги – Луїсом Суаресом з Атлетіко та Юссефом Ен-Несірі із Севільї. Форвард Атлетіко забив 19 голів, що на 4 більше, аніж Ен-Несірі.

Букмекери оцінюють гол Суареса у ворота Севільї коефіцієнтом 2,20. Водночас на результативний удар Ен-Несірі коефіцієнт 2,70.

Поєдинок Севілья – Атлетіко розпочнеться о 22:00.