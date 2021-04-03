Севилья – Атлетико: где смотреть онлайн матч Ла Лиги
Севилья и мадридский Атлетико встретятся в воскресенье, 4 апреля, в рамках 29 тура испанской Ла Лиги. Посмотреть матч испанских грандов можно в Украине.
Источник:24 канал
Матч чемпионата Испании между Севильей и Атлетико состоится на "Эстадио Рамон Санчес Писхуан". Игра начнется в 22:00.
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Где смотреть матч Севилья – Атлетико
Трансляция матча Севилья-Атлетико в Украине будет доступна на платформе Megogo.
Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подписке от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".
Перед матчем
- Атлетико – лидер турнирной таблицы. За 28 туров команда Диего Симеоне набрала 66 очков. "Матрасники" на 4 балла опережают каталонскую Барселону и еще на 6 мадридский Реал.
- При этом Севилья удобно расположилась на 4 строчке, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Подопечные Хулена Лопетеги набрали 55 очков и на 10 баллов опережают Реал Сосьедад и Бетис.
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