Севилья и мадридский Атлетико встретятся в воскресенье, 4 апреля, в рамках 29 тура испанской Ла Лиги. Посмотреть матч испанских грандов можно в Украине.

Матч чемпионата Испании между Севильей и Атлетико состоится на "Эстадио Рамон Санчес Писхуан". Игра начнется в 22:00.

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Где смотреть матч Севилья – Атлетико

Трансляция матча Севилья-Атлетико в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подписке от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед матчем