Севілья – Атлетіко: де дивитися онлайн матч Ла Ліги
Севілья та мадридський Атлетіко зустрінуться у неділю, 4 квітня, у рамках 29 туру іспанської Ла Ліги. Переглянути матч іспанських грандів можна в Україні.
Джерело:24 канал
Матч чемпіонату Іспанії між Севільєю та Атлетіко відбудеться на "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан". Гра розпочнеться о 22:00.
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Де дивитися матч Севілья – Атлетіко
Трансляція матчу Севілья – Атлетіко в Україні буде доступна на платформі Megogo.
Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".
Перед матчем
- Атлетіко – лідер турнірної таблиці. За 28 турів команда Дієго Сімеоне набрала 66 очок. "Матрацники" на 4 бали випереджають каталонську Барселону та ще на 6 мадридський Реал.
- Натомість Севілья зручно розташувала на 4 сходинці, яка дає право зіграти у Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Підопічні Хулена Лопетегі набрали 55 очок і на 10 балів випереджають Реал Сосьєдад та Бетіс.
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