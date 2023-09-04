Інтереси країни – не головне: чому сестри Музичук відмовилися грати за збірну України на ЧС
Джерело:Федерація шахів України
З 5 по 11 вересня відбудеться командний чемпіонат світу з шахів у польському місті Бидгощ. У ньому візьмуть участь 12 команд, серед яких є і збірна України.
Проте наша національна команда виступить не в найсильнішому складі. У списку жіночої збірної не опинилося титулованих Анни та Марії Музичук.
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Причина криється в грошах
12 команд, які візьмуть участь у чемпіонаті поділили на дві групи. Збірна України гратиме у групі А разом з Індією, Грузією, Францією, Казахстаном та Єгиптом. По чотири команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу.
Україна виступить у такому складі:
- Анна Ушеніна
- Наталія Букса
- Інна Гапоненко
- Наталія Жукова
- Анастасія Рахмангулова
- Єлизавета Гребенщикова
Українська гросмейстерка Наталія Жукова у коментарях у фейсбуці на офіційній сторінці Федерації шахів України назвала причину відсутності Марії та Анни Музичук у складі команди.
Недостатньо грошей запропонувала наша федерація. Міжнародна шахова федерація більше платить за "виставкові матчі,
– написала шахістка.
Відповідь Наталії Жукової / скриншот із фейсбуку ФШУ
Зазначимо, що це вже далеко не перша дивна позиція спортсменок під час повномасшабного вторгнення. Раніше вони відмовилися підписувати відкритий лист президентові Федерації шахів України з проханням посилити санкції проти Росії та Білорусі.
Також Анна Музичук знялася у промо чемпіонату світу ФІДЕ, яку очолює російський політик Дворкович.