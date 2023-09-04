Інтереси країни – не головне: чому сестри Музичук відмовилися грати за збірну України на ЧС

З 5 по 11 вересня відбудеться командний чемпіонат світу з шахів у польському місті Бидгощ. У ньому візьмуть участь 12 команд, серед яких є і збірна України.

Проте наша національна команда виступить не в найсильнішому складі. У списку жіночої збірної не опинилося титулованих Анни та Марії Музичук.

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Причина криється в грошах

12 команд, які візьмуть участь у чемпіонаті поділили на дві групи. Збірна України гратиме у групі А разом з Індією, Грузією, Францією, Казахстаном та Єгиптом. По чотири команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу.

Україна виступить у такому складі:

Анна Ушеніна Наталія Букса Інна Гапоненко Наталія Жукова Анастасія Рахмангулова Єлизавета Гребенщикова

Капітан команди – Михайло Бродський.