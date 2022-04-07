Львівська обласна шахова написала відкритий лист до президента федерації шахів України Віктора Капустіна. У листі йде мова про негайний розгляд питання щодо виключення федерацій ворожих країн від ФІДЕ, а тобто союзів Білорусі та Росії.

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У такому зверненні є ще три пункти, які стосуються країн-ворогів.

Повна заборона на участь усіх без винятку російських та білоруських шахістів у всіх турнірах, що проводяться за підтримки та організації ФІДЕ.

Заборона усім російським і білоруським тренерам, арбітрам, офіційним особам брати участь у будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою ФІДЕ, і негайно звільнити громадян цих країн з будь-яких посад у Раді та комісіях ФІДЕ.

Негайна та беззастережна відставки Аркадія Дворковича з посади президента ФІДЕ, як пособника та давнього поплічника кривавого диктатора Путіна.

Такий лист був сформований після того, як усі на планеті дізнались про моторошні звірства, які зробили окупанти під Києвом – Гостомелі, Ірпені, Бучі та інших містечках.

Все б нічого, але цей лист не підписали одні з найтитулованіших гросмейстерок України та світу – Анна та Марія Музичук. Сестри не підтримують посилення санкцій проти Росії та Білорусі у шаховому світі.

У зв'язку з цим із 4 квітня 2022 року ЛОШФ припинив співпрацю з відомими українськими шахістками, які родом зі Львова, та розпочав процедуру їх виключення з Президії та членства у федерації.

Чому українки на стороні шахістів ворожих країн

Заступник президента ЛОШФ Назар Фірман прокоментував дивну ситуацію у коментарі для видання "НВ".

За його словами, українки не підтримали лист через те, що вважають, що не усі росіяни погані.

Гросмейстерки Анна та Марія Музичук свої підписи під листом не поставили, вони вважають, що "не все так однозначно" і що "не всі росіяни погані",

– розповів заступник президента ЛОШФ.

Фірман додав, що це вже далеко не перший випадок, коли сестри Музичук демонструють дуже хитку позицію щодо війни в Україні, яку розпочала Росія. Українкам подобається робота росіянина Дворковича у кріслі президента ФІДЕ.

Для нас така позиція львів'янок є дивною, ми вирішили припинити співпрацю з ними. Організація почала процедуру їхнього виключення з президії та членства у федерації,

– додав Фірман.

Марія Музичук: головне

Багаторазова чемпіонка України, у 2015 році стала чемпіонкою світу. У цьому ж році була визнана найкращою шахісткою світу.

У складі жіночої збірної України здобула багато досягнень: чемпіонка світу (2013), чемпіонка Європи (2013), срібна призерка шахової Олімпіади (2018), а тричі ставала третьою – 2012, 2014 та 2016 роках.

Анна Музичук: коротко про досягнення