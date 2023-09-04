Однако наша национальная команда выступит не в самом сильном составе. В списке женской сборной не оказалось титулованных Анны и Марии Музычук.

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Причина кроется в деньгах

12 команд, которые примут участие в чемпионате, разделили на две группы. Сборная Украины будет играть в группе А вместе с Индией, Грузией, Францией, Казахстаном и Египтом. По четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Украина выступит в таком составе:

Анна Ушенина Наталья Букса Инна Гапоненко Наталья Жукова Анастасия Рахмангулова Елизавета Гребенщикова

Капитан команды – Михаил Бродский.