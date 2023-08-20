У столиці Азербайджану триває Кубок світу з шахів. У матчі за третє місце зустрілися українка Анна Музичук та китаянка Тань Чжун’ї, повідомляє 24 Канал.

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У першій партії Музичук-старша білими фігурами обіграла чемпіонку світу-2017. А друга партія суперниць завершилася внічию.

Кубок світу з шахів. Матч за третє місце

Анна Музичук (Україна) – Тань Чжун'ї (Китай) 1,5:0,5

Таким чином, 33-річна львів'янка здобула бронзову медаль Кубка світу-2023 з шахів. Нагадаємо, що у півфіналі українка поступилася болгарці Нургюл Салімовій.

Крім того, Анна Музичук отримала путівку на Турнір претенденток, який відбудеться у квітні наступного року у Торонто.

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу Кубка світу з шахів в одній парі опинилися Анна та Марія Музичук. За підсумком матчу перемогу святкувала старша з сестер. У чвертьфіналі Анна перемогла німкеню Елізабет Пенц.