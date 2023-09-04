Проте наша національна команда виступить не в найсильнішому складі. У списку жіночої збірної не опинилося титулованих Анни та Марії Музичук.

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Причина криється в грошах

12 команд, які візьмуть участь у чемпіонаті поділили на дві групи. Збірна України гратиме у групі А разом з Індією, Грузією, Францією, Казахстаном та Єгиптом. По чотири команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу.

Україна виступить у такому складі:

  1. Анна Ушеніна
  2. Наталія Букса
  3. Інна Гапоненко
  4. Наталія Жукова
  5. Анастасія Рахмангулова
  6. Єлизавета Гребенщикова
Капітан команди – Михайло Бродський.

Українська гросмейстерка Наталія Жукова у коментарях у фейсбуці на офіційній сторінці Федерації шахів України назвала причину відсутності Марії та Анни Музичук у складі команди.

Недостатньо грошей запропонувала наша федерація. Міжнародна шахова федерація більше платить за "виставкові матчі,
– написала шахістка.


Відповідь Наталії Жукової / скриншот із фейсбуку ФШУ

Зазначимо, що це вже далеко не перша дивна позиція спортсменок під час повномасшабного вторгнення. Раніше вони відмовилися підписувати відкритий лист президентові Федерації шахів України з проханням посилити санкції проти Росії та Білорусі.

Також Анна Музичук знялася у промо чемпіонату світу ФІДЕ, яку очолює російський політик Дворкович.

Хто такі сестри Музичук

Найсильніші українські гросмейстерки. Анна є триразовою чемпіонкою світу з шахів, а її молодша сестра Марія – дворазова чемпіонка України та переможниця командного чемпіонату світу. Марія посідає 8 місце у рейтингу ФІДЕ, Анна – десяте.