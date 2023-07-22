Разом із українкою участь у ролику взяв головний виконавчий директор Еміль Сутовський. Анна Музичук посміхається на фото наче й нічого не було. Схоже, українка не взяла до уваги, що Міжнародну організацію шахістів (ФІДЕ) із 2018-го очолює росіянин Аркадій Дворкович.

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