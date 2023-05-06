У французькому Монпельє триває другий етап Кубка світу з артистичного плавання. Другий змагальний день Україна розпочала зі "срібла" Марти Фєдіної у технічному соло. Медальний почин продовжили сестри Алексіїви.

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Марина та Владислава Алексііви стали переможницями у довільній програмі серед дуетів. Наші артистичні плавчині набрали рекордну суму балів – 370,2791 та заслужено завоювали золоті нагороди.

"Срібло" дісталося японському дуету Мое Хіга / Маширо Ясунага, а "бронза" Кейт Шортман / Ізабель Торп з Великої Британії.

Кубок світу. Дует, довільна програма

1. Марина Алексіїва / Владислава Алексіїва (Україна) – 370,2791 бала

– 370,2791 бала 2. Мое Хіга / Маширо Ясунага (Японія) – 334,0125

3. Кейт Шортман / Ізабель Торп (Велика Британія) – 324,3958

Відео виступу Марини та Владислави Алексіівих

Нагадаємо, що це вже третя нагорода сестер Алексіївих в дебютному сезоні Кубка світу. В активі українок дві срібні медалі на першому етапі у канадському Маркемі.

До слова. Марина та Владислава Алексііви – бронзові призерки Олімпіади-2020 в Токіо. На рахунку сестер 3 золоті медалі ЧС, та 9 нагород вищого ґатунку на чемпіонаті Європи.