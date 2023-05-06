Во французском Монпелье продолжается второй этап Кубка мира по артистическому плаванию. Второй соревновательный день Украина начала с "серебра" Марты Фединой в техническом соле. Медальный почин продолжили сестры Алексеевы.

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Марина и Владислава Алексеевы стали победительницами в произвольной программе среди дуэтов. Наши артистические пловчихи набрали рекордную сумму баллов – 370,2791 и заслуженно завоевали золотые награды.

"Серебро" досталось японскому дуэту Моэ Хига/Маширо Ясунага, а "бронза" Кейт Шортман/Изабель Торп из Великобритании.

Кубок мира. Дуэт, произвольная программа

1. Марина Алексеева / Владислава Алексеева (Украина) – 370,2791 балла

(Украина) – 370,2791 балла 2. Мое Хига / Маширо Ясунага (Япония) – 334,0125

3. Кейт Шортман / Изабель Торп (Великобритания) – 324,3958

Видео выступления Марины и Владиславы Алексеевых

Напомним, что это уже третья награда сестер Алексеевых в дебютном сезоне Кубка мира. В активе украинок две серебряные медали на первом этапе в канадском Маркеме.

К слову. Марина и Владислава Алексеевы – бронзовые призерки Олимпиады-2020 в Токио. Также на счету сестер 3 золотые медали ЧМ и 9 наград высшего сорта на чемпионатах Европы.