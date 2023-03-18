У канадському місті Маркемі тривають змагання першого в історії Кубка світу з артистичного плавання. Чергову нагороду на турнірі здобули українські спортсмени.

До теми Історичне "золото": українка здобула першу медаль на Кубку світу з артистичного плавання

У змаганнях технічних дуетів сестри Марина та Влада Алексіїви стали віцечемпіонками. Виступ українських русалоньок судді оцінили на 231,6543 бала.

Відео виступу сестер Алексіївих

Трохи більше вдалося набрати представницям Ізраїлю, які здобули "золото" у цьому виді змагань. "Бронза" дісталася японському дуету.

Технічний дует

1. Шеллі Бобрицька і Аріель Нассі (Ізраїль) – 233,4292 бала

2. Марина Алексієва і Владислава Алексієва (Україна) – 231,6543

– 231,6543 3. Масіро Ясунага і Мое Хіга (Японія) – 204.1083

Нагадаємо, що в перший день змагань золоті нагороди завоювала харків'янка Марта Фєдіна. Таким чином українка увійшла в історію артистичного плавання, ставши першою чемпіонкою Кубка світу з артистичного плавання.

Зазначимо, що в програмі першого розіграшу Кубка світу з артистичного плавання заплановано чотири етапи.