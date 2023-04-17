З 13 по 16 квітня у Стокгольмі відбувся турнір з плавання Swim Open Stockholm. У змаганнях взяли участь вісім українських плавців, в тому числі лідер збірної Михайло Романчук.

Оце так Нова "жертва" МОК: Міжнародна федерація плавання допустила росіян та білорусів до змагань

Медальний кошик України

У Стокгольмі українці завоювали одразу 11 нагород. Чемпіоном турніру на дистанції 100 та 200 метрів у плаванні на спині став Олександр Жевляков. 17-річний плавець повторив свій же національний рекорд у запливі на 200 м – 1.57,18 і здобув олімпійську ліцензію. Крім того, юний спортсмен виборов бронзу на 50-метрівці за новим юніорським рекордом (25,29).

20-річний Владислав Бухов з рекордом змагань переміг на дистанції 50 метрів вільним стилем (21,92). Ще одну золоту нагороду здобув Денис Кесіль, який проплив 200-метрів батерфляєм за 1.56,46.

Три "срібла" в активі дворазового призера Олімпійських ігор Токіо-2020 Михайла Романчука. Титулований українець відзначився медальними здобутками на 400 м комплексом (4.20,26), 1500 м (14.40,21) та 800 м вільним стилем (7.47,12).

Срібними призерами змагань також стали Максим Овчінніков на 200 м брасом (2.11,93) та Вадим Науменко на 200 м – комплексом (2.01,17) і на спині (2.00,76).

Українські медалісти Stockholm Open-2023

"Золото" – 5:

Олександр Желтяков – 100 м на спині (54,39), 200 м на спині (1.57,18).

Денис Кесіль – 200 м батерфляй (1.56,46).

Владислав Бухов – 50 м вільний стиль (21,92).

"Срібло" – 6:

Максим Овчінніков – 200 м брас (2.11,92).

Вадим Науменко – 200 м комплексне плавання (2.01,17) та 200 на спині (2.00,76).

Михайло Романчук – 1500 м вільним стилем (14.40,21), 800 м вільним стилем (7.47,12) та 400 м комплексне плавання (4.20,26).

"Бронза" – 1:

Олександр Желтяков – 50 м на спині (25,29).

Також українці здобули одразу п'ять ліцензій на Олімпійські ігри-2024.

Усі ліцензії України на Олімпіаду-2024 в плаванні