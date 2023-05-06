У французькому Монпельє розпочався другий етап Кубка світу з артистичного плавання. Другий змагальний день приніс нагороду в скарбничку збірної України.
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Українська артистична плавчиня Марта Фєдіна виступила у соло технічної програми. Її виступ під композицію "Чарівна скрипка" підкорив симпатії суддів та глядачів. У підсумку українка набрала 264,1833 бала.
Золоті нагороди дісталися Юкіко Інуі з Японії, а "бронза" іспанці Айріс Тіо.
Відео виступу Марти Фєдіної
Результат у соло технічної програми
- 1. Юкіко Інуї (Японія) - 282,2583 бала
- 2. Марта Фєдіна (Україна) - 263,3083
- 3. Айріс Тіо Касас (Іспанія) - 254,6542