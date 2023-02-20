Народився у сорочці: серйозність жахливої травми Неймара перед матчем-відповіддю в ЛЧ
Джерело:L'Équipe
Матч між ПСЖ та Ліллем запам'ятається не лише купою голів, а й жахливою травмою Неймара. Нога бразильця після боротьби вивернулась у неприродному напрямку.
Лівий вінгер ПСЖ хотів покинути поле самотужки, але не зумів. Неймар залишив поле на ношах та зі сльозами на очах. На футболіста чекало обстеження, яке повинно було підтвердити або спростувати найгірші прогнози.
До теми Ліга чемпіонів під питанням: Неймар отримав моторошну травму у матчі за ПСЖ – фото та відео
Моторошна травма зірки ПСЖ
За 51-ну зіграну хвилину Неймар встиг відзначитись за системою гол плюс пас. ПСЖ змогло вирвати перемогу у Лілля завдяки неймовірному голу Ліонеля Мессі зі штрафного вже у компенсований до матчу час 4:3.
Після поєдинку французькі уболівальники отримали першу інформацію про пошкодження зіркового футболіста. За словами інсайдера Фабріціо Романо, МРТ виявило у Неймара вивих кісточки. На щастя, обійшлось без перелому.
Паризький клуб підтвердив відсутність перелому у бразильця та заявив про отримане розтягнення гомілковостопного суглоба.
Через 48 годин після МРТ стане відомо, скільки футболісту знадобиться на відновлення.
Є остання надія на вихід у матчі Ліги чемпіонів
Вже вранці 20 лютого з'явились нові деталі щодо травми Неймара, яка виявилась не такою серйозною, як виглядала, на перший погляд.
Футболіст пробуде поза футбольним полем 2 – 3 тижні та навіть має шанс відновитись до матчу-відповіді проти мюнхенської Баварії у Лізі чемпіонів, який відбудеться 8 березня у Німеччині.
Нагадаємо, що перша зустріч в 1/8 фіналу ЛЧ закінчилась мінімальною перемогою німецького клубу 0:1. У матчі-відповіді точно не зіграє Бенджамен Павар, який у компенсований до поєдинку час отримав вилучення.
Однак травма Неймара може ускладнитись. Все через те, що бразилець відчуває біль у зв'язках вже далеко не перший місяць.
Але Неймар та тренерський штаб ПСЖ все ще вірять у терміни відновлення та можливу гру проти Баварії.
Бразилець пропустить найближчі поєдинки проти Марселя та Нанта.
Що відомо про виступи Неймара у ПСЖ
- 31-річний лівий вінгер виступає за паризький клуб із серпня 2017 року.
- Із того часу є лідером команди. За ПСЖ вже встиг провести 173 матчі, у яких наколотив 118 голів та віддав 77 асистів.
- У поточному сезоні відіграв 29 поєдинків – 18 м'ячів та 17 результативних передач.
- Контракт бразильця з парижанами розрахований до кінця червня 2025 року. В угоді футболіста є опція пролонгації співпраці ще на один рік.
- Відзначимо, що нещодавно Неймар був однією з головних персон скандалу у роздягальні. Він разом із капітаном команди Маркіньюсом поспілкувались на підвищених тонах зі спортивним директором ПСЖ, який розкритикував гру футболістів. Це конфлікт ледь не переріс у бійку.