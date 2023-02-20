Лівий вінгер ПСЖ хотів покинути поле самотужки, але не зумів. Неймар залишив поле на ношах та зі сльозами на очах. На футболіста чекало обстеження, яке повинно було підтвердити або спростувати найгірші прогнози.

До теми Ліга чемпіонів під питанням: Неймар отримав моторошну травму у матчі за ПСЖ – фото та відео

Моторошна травма зірки ПСЖ

За 51-ну зіграну хвилину Неймар встиг відзначитись за системою гол плюс пас. ПСЖ змогло вирвати перемогу у Лілля завдяки неймовірному голу Ліонеля Мессі зі штрафного вже у компенсований до матчу час 4:3.

Після поєдинку французькі уболівальники отримали першу інформацію про пошкодження зіркового футболіста. За словами інсайдера Фабріціо Романо, МРТ виявило у Неймара вивих кісточки. На щастя, обійшлось без перелому.

Паризький клуб підтвердив відсутність перелому у бразильця та заявив про отримане розтягнення гомілковостопного суглоба.

Через 48 годин після МРТ стане відомо, скільки футболісту знадобиться на відновлення.

Є остання надія на вихід у матчі Ліги чемпіонів

Вже вранці 20 лютого з'явились нові деталі щодо травми Неймара, яка виявилась не такою серйозною, як виглядала, на перший погляд.

Футболіст пробуде поза футбольним полем 2 – 3 тижні та навіть має шанс відновитись до матчу-відповіді проти мюнхенської Баварії у Лізі чемпіонів, який відбудеться 8 березня у Німеччині.

Нагадаємо, що перша зустріч в 1/8 фіналу ЛЧ закінчилась мінімальною перемогою німецького клубу 0:1. У матчі-відповіді точно не зіграє Бенджамен Павар, який у компенсований до поєдинку час отримав вилучення.

Однак травма Неймара може ускладнитись. Все через те, що бразилець відчуває біль у зв'язках вже далеко не перший місяць.

Але Неймар та тренерський штаб ПСЖ все ще вірять у терміни відновлення та можливу гру проти Баварії.

Бразилець пропустить найближчі поєдинки проти Марселя та Нанта.

Що відомо про виступи Неймара у ПСЖ