У чемпіонаті Франції цими віхідними граються матчі 24 туру Ліги 1, У центральній зустрічі один одному протистояли два останніх чемпіона країни – ПСЖ та Лілль.

До теми Французька перестрілка у сім м'ячів: Мессі вириває перемогу для ПСЖ на останніх хвилинах – огляд

Гра подарувала фанатам купу емоцій, пише 24 канал. Після двох голів ПСЖ підопічні Фонсеки змогли не тільки відновити паритет, а і навіть вийти вперед. Втім фініш поєдинку був за парижанами.

Мбаппе зрівняв рахунок, а Мессі ударом зі штрафного подарував підопічним Галтьє перемогу (4:3). Це дозволяє ПСЖ впевнено почуватися на чолі турнірної таблиці. Однак матч також запам'ятався важкою травмою Неймара.



Нога Неймара дуже сильно вигнулась / кадр з трансляції

У першому таймі бразилець оформив гол та асист, але вже по перерві був змушений залишити поле. У боротьбі з опонентом нападник невдало підвернув ногу. Після допомоги лікарів зірка ПСЖ намагався піти сам з поля. але ходити йому було боляче.

Як Неймар залишав поле:

Врешті решт Неймар ліг на носилки та розплакався. Ступінь травми поки невідома, але велика ймовірність того, що гравець пропустить матч-відповідь проти Баварії в Лізі чемпіонів (8 березня).

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Перший поєдинок в Парижі завершився мінімальною перемогою мюнхенців. Відзначимо, що цього сезону Неймар є однією з головних дійових осіб в нападі ПСЖ. У 29 матчах бразилець забив 16 голів та віддав 17 результативних передач.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Лілль: