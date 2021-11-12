Серйозні проблеми з серцем: нападник Барселони Агуеро ризикує завершити кар'єру

Результати обстеження форварда Барселони Серхіо Агуеро виявили, що футболіст має серйозні проблеми із серцем. Лікарі прогнозують, що найближчим часом гравець може закінчити свою кар'єру.

Погані новини для Агуеро

Раніше медики повідомляли, що нападник Барселони пропустить три місяці через проблеми зі здоров'ям. Проте виявилося, що все набагато серйозніше, ніж очікувалося.

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Результати обстеження свідчать, що патологія гравця не сумісна з грою у професійний футбол. Наразі Агуеро залишається під пильним наглядом лікарів.

Проблеми Агуеро зі здоров'ям: що відомо