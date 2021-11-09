Хаві вирішив радикальним способом боротися із ситуацією, яка склалася в клубі. Зокрема – ставленням футболістів до своєї роботи.

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Тепер футболісти мають прибувати на базу за півтори години до тренування. Саме тут вони мають поснідати, підготуватися до тренування та виконати індивідуальну роботу. Окрім того, Хаві хоче використати цей час зранку, щоб мати можливість особисто поспілкуватися з футболістами наодинці.

Представники тренерського штабу мають прибути ще раніше – за дві години до першого тренування, щоб до початку роботи все було готово.

Щодо харчування, то футболісти тепер перебуватимуть під наглядом дієтологів. Тож їсти вони повинні на базі. Правильне харчування повинна допомогти їм уникнути травм та покращити фізичну форму

У клубі знову повернули систему штрафів за порушення. Їх прибрали після того, як команду покинув Луїс Енріке. Але Хаві хоче їх повернути, адже за часів Гвардіоли вони дали результат.

При цьому штрафи за порушення будуть зростати не в арифметичній, а геометричній прогресії. Для прикладу, за перше запізнення на тренування футболіст заплатить 100 євро штрафу. За друге – 200 євро. Третє запізнення обійдеться йому вже у 400 євро. За даними журналістів, деякі гравці за часів Луїса Енріке "назбирали" 6 тисяч євро штрафів за один сезон.

За 48 годин до матчу гравці повинні перебувати вдома після опівночі. Це для того, щоб футболісти підходили до гри в оптимальному фізичному стані. Хаві сподівається, що футболісти усвідомлюють необхідність вести впорядкований спосіб життя, тим більше напередодні ігор.

Нікому не гарантовано місце у стартовому складі. Хто добре тренується – той грає.

Контроль за футболістами. Тепер тренерський штаб буде більше відслідковувати позафутбольну діяльність гравців. Для прикладу, їм не можна буде відправитися в кількагодинну подорож на літаку без дозволу тренерського штабу.

Заборона на екстремальні розваги. Футболістам заборонили займатися діяльністю, яку в клубі називають ризикованою. До таких, для прикладу, віднесли серфінг чи їзду на електричному велосипеді. В клубі тепер це вважають серйозним правопорушенням. І такі випадки будуть передавати до юридичного відділу, оскільки це є грубим порушенням договору.

Футболісти є частиною клубу, відтак вони повинні подавати приклад іншим. Гравці зобов'язані не шкодити іміджу клубу. Їм необхідно проявляти емпатію до вболівальників. Під час поїздок вони повинні дотримуватися правил поведінки та постійно заохочувати вболівальників Барселони.