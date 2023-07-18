Минулого року Баварія вигризла чемпіонство у Боруссії Дортмунд. Втім команда Тухеля вилетіла з Ліги чемпіонів в 1/4 фіналу, тому цього літа має намір підсилити склад.

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Німецький тренер серйозно взявся за зміни в обороні. Баварія продала Люку Ернандеса в ПСЖ та відпустила Дейлі Блінда. Їм на заміну був підписаний лише Рафаель Герейру вільним агентом.

Втім мюнхенці нарешті оголосили про перший гучний трансфер цього літа. Новий футболістом Баварії став корейський гравець Кім Мін Дже.



Кім МІн Дже став гравцем Баварії / instagram.com/fcbayern

Центральний захисник перебрався з Наполі, його перехід оцінюється у 50 мільйонів євро. 26-річний гравець поставив підпис під контрактом до 2028 року та обрав собі футболку під номером 3.

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Чим відомий Кім Мін Дже