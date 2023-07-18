Минулого року Баварія вигризла чемпіонство у Боруссії Дортмунд. Втім команда Тухеля вилетіла з Ліги чемпіонів в 1/4 фіналу, тому цього літа має намір підсилити склад.
До теми Близько 100 мільйонів: Баварія зробила пропозицію англійському клубу щодо іменитого форварда
Німецький тренер серйозно взявся за зміни в обороні. Баварія продала Люку Ернандеса в ПСЖ та відпустила Дейлі Блінда. Їм на заміну був підписаний лише Рафаель Герейру вільним агентом.
Втім мюнхенці нарешті оголосили про перший гучний трансфер цього літа. Новий футболістом Баварії став корейський гравець Кім Мін Дже.
Кім МІн Дже став гравцем Баварії / instagram.com/fcbayern
Центральний захисник перебрався з Наполі, його перехід оцінюється у 50 мільйонів євро. 26-річний гравець поставив підпис під контрактом до 2028 року та обрав собі футболку під номером 3.
Читайте також Манчестер Сіті готовий захистити трофей: кого вважають фаворитами Ліги чемпіонів 2023-2024
Чим відомий Кім Мін Дже
- Захисник є вихованцем корейського Кенджу, а також на Батьківщині пограв за Чонбук Хюндай Моторс
- Після двох сезонів у Китаї за Пекін Гуоань Кім перебрався до Фенербахче у 2021-му
- Із турками Мін Дже став віцечемпіоном та забив один гол у 40 матчах
- Вже за рік, у 2022-му, Наполі придбав корейця за 18 мільйонів євро
- У Неаполі Кім вдало замінив Каліду Кулібалі, ставши залізним гравцем основи
- Кореєць допоміг "партенопеям" оформити довгоочікуване чемпіонство, а також дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
- За Наполі Мін Дже забив два голи у 45-ти іграх
- Трансфер у Баварію зробив Кіма найдорожчим азійським трансфером в історії
- Для самих мюнхенців це третя найдорожча покупка в історії – після Люки Ернандеса (80 млн) та Маттейса Де Лігта (67 млн)
- За збірну Південної Кореї захисник дебютував у 2017 році та вже забив три голи у 49 матчах